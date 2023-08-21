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Editörler : Lanet


21 Ağustos 2023 03:53
ÖDÜNSÜZ GAZETECİ NADİR NADİ'Yİ ÖZLEMLE ANDIK

Gazetemizin başyazarı, Atatürk Devrimlerinin ödünsüz savunucusu Nadir Nadi, ölümünün 32. yılında gömütü başında anıldı. Gazetemizin yazarı Miyase İlknur, ?Hem patron hem gazeteciydi ama gazeteciliği her zaman önce geldi? dedi.

Kaynak: https://oyunulkesi.net/konu/nadir-nadiyi-ozlemle-andik-odunsuz-gazeteci.146244/

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