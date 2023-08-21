Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 09:22
Hizmet Birleştirmesi Hakkında

Bundan yıllar önce 2 sene 9 ay Kara Harp Okulunda okudum. Daha sonrasında biliyorsunuz okul kapatıldı. Ben de üniversiteye gidip, kamuya atandım tekrar. Şu an 2 senedir kamuda çalışıyorum.

E-Devlette memuriyete giriş tarihim kara harp okuluna giriş tarihim olarak yazıyor.

Ve yine e-Devlet'te hizmet dökümünde kamuda çalışma sürem 2 sene 9 ay + 2 sene = 4 sene 9 ay (+1 ay askerlik 4 sene 10 ay) olarak gözükmekte.

Öğrenci olarak geçirdiğim bu süreyi derece kadememe ek olarak gösterebilir miyim? Hizmet birleştirmesi yapmak istiyorum.

(Tam hakim değilim fakat sadece derece kademe olarak bunu istiyorum, emeklilik derece kademesine etki edemez. Çünkü öğrenciyken maaş almıyordum, aylık bir miktar harçlık gibi bir şey alıyordum. Sigortam vardı ama 4C'li olarak.)

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