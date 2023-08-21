Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 09:33
Eş durumu iptal edilebilir mi?

Sorum başlıktaki şekilde.

Eşim Yozgat, Sorgun'da görev yapıyor, ben Ağrı, Doğubayazıt'ta. Yozgat'ta ciddi masraflar yapıp ev kurduğumuzdan dolayı Ağrı'ya tayin çıkması durumunda başvuruyu iptal edebiliyor muyuz?

Her ikimiz de son 7433 kanun kapsamında kadroya geçtik. Eşim 2.yılını bitirdi ben de ekimde ilk yılımı bitirmiş olacağım.

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