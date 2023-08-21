Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2023 09:38
yardım

arkadaşlar son atama ile sağlık bakanlığına tds olarak atandım çarşamba günü pomem sözlü sınavım var ankarada buna nasıl gidebilirim izin hakkımız yokmuş saatlik izinde 4 saatten fazla alınamıyor ? konu hakkında bilgisi olan var mı

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