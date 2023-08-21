Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ağustos 2023 09:39
sözlü mülakat hk

değerli abilerim merhaba

çarşamba günü ankarada 30.dönem pomem sözlü sınavım var fakat ben yeni sağlık bakanlığına tds olarak atandım senem dolmadığı için herhangi bir izin hakkım yok bunun için akademiyi arıyorum ama malesef açan yok acaba dilekçe yazsam bir faydası olur mu sözlü sınav tarihim değiştirilebilir mi

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