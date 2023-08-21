Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 09:48
Eş durumu
Arkadaşlar ben Diyarbakırda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapmaktayım eşimde Kütayada 5 yıllık Radyoloji teknikeri olarak görev yapıyor ikimizde kadrolu memuruz eş durumu tayini ile eşimin yanıma gelmesi mümkün mü

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