Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 10:02
Acı ama gerçek.

Yüzde 100 zam verseler neye yarar? 8077 tl seyyanen verdiler. Yarısını ev sahibi aldı, yarısını faturalar ve ulaşım aldı. Geri kalan zamlarda cepten yemeye devam. Şimdi diyorsunuz ki Ocak'ta zam ne olur? Ya yüzde 100 verseler bile herşey arttıktan sonra ne kıymeti var. Ben 7000 maaş alırken 1000 kira veriyordum şimdi 38.000 maaş alıyorum 12.000 kira veriyorum? Bilmem anlatabildim mi?


murat_326
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 10:13

Harika bir tespit, ekleyecek bir şey bulamıyorum


fizikçi1982
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 10:14

Yav git sende sabah sabah moral bozma 38.000 maaş alarak bu kadar sızlanıyorsan biz ne yapalım senin gibilerin gözünü ancak toprak doyurur %1000 bile zam verseler senin gibiler yine doymazsınız.


xyzs
Şef
21 Ağustos 2023 10:37

Sen benim aldığım riski al 100 bin maaş al tosuncuk :)

fizikçi1982, 2 saat önce

Yav git sende sabah sabah moral bozma 38.000 maaş alarak bu kadar sızlanıyorsan biz ne yapalım senin gibilerin gözünü ancak toprak doyurur %1000 bile zam verseler senin gibiler yine doymazsınız.


fakir.adam
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 10:47

adma haklı yüzde100de verseler işe yaramaz. o yüzden yüzde3 fazlasıyla yeder.


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
21 Ağustos 2023 11:56

Okuduğunu anlamayan biri daha. Bunlar gidip oy kullanıyor bir de.

fizikçi1982, 2 saat önce

Yav git sende sabah sabah moral bozma 38.000 maaş alarak bu kadar sızlanıyorsan biz ne yapalım senin gibilerin gözünü ancak toprak doyurur %1000 bile zam verseler senin gibiler yine doymazsınız.


fizikçi1982
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 12:05

Söyle bakalım toptosuncuk ne iş yapıyorsun

xyzs, 2 saat önce

Sen benim aldığım riski al 100 bin maaş al tosuncuk :)


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
21 Ağustos 2023 12:14

yüzde 3 yetmez

ben onu 3.5 yaptırırım :)))

fakir.adam, 2 saat önce

adma haklı yüzde100de verseler işe yaramaz. o yüzden yüzde3 fazlasıyla yeder.

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