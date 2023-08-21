KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


21 Ağustos 2023 10:07
Dgs ile hukuk

Merhaba, Dgs sınavı ile Hukuk düşünen arkadaşlar sıralamalarımızı ve hangi üniversite düşündüğümüzü yazalım. Üniversiteler ile ilgili bilgi paylaşımı yapalım

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