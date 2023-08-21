Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ağustos 2023 10:07
Deprem bölgesi dış görevleri ne zaman biter.

6 ay geçti tayinler yapıldı bölgeye hala dış görev devam ediyor gidip geliyoruz

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