Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


21 Ağustos 2023 10:16
Coğrafya bölümünde YL hangi alandan yapmalıyım?

Coğrafya bölümü okudum yüksek lisans yapacağım ancak hangi alanda yapsam bilemedim. Beşeri, fiziki, siyasi ve cbs alanları var. İleride araştırma görevlisi olmak istersem hangi alanda ilan daha çok açılıyor. Hangisinin önü açık. Ben cbs istiyorum. Fikirleriniz nedir? İş olanaklarına göre seçmek istiyorum

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