Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


21 Ağustos 2023 10:24
Deprem Tazminatı

Merhaba arkadaşlar. Gaziantep'te Temmuz ayı deprem tazminatını alan oldu mu? Ne zaman yatacağı hakkında bilgi sahibi olan.

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