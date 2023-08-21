Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 10:50
Kira yardımı ne oldu diye sormayan sendikalar

dikkat edin iki büyük sendikanın ağzından hiç sorulmadı bu soru ufak şehirlerde yaşayan memurlar için kira problemi yok ama metropollerde olanların maaşın yarısı kiraya gidiyor bu hakkaniyete uygun mu o zaman en azından büyükşehirlerde görev yapan memurlara 5k kira yardımı acilen yapılmalıdır

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