Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 10:55
Bir sorum var bi bakar mısınız lütfen

Eytden Emekli Olan Öğretmen Yeniden Göreve Başlayabilir mi?

Aylığı kesilmek şartı ile?

Lütfen bilenler Cevaplasın

Tşk


merdansah9
Aday Memur
21 Ağustos 2023 11:02

Hiç mi bilen yok ??


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 11:09

Olmaz malesef, ücretli öğretmenlik yapabilirsiniz. Nerden biliyorum çünkü yeniden atamayı kaldırdılar. İstifa etmekle aynı gibi düşünün. Geri dönemezsiniz


didaof
Aday Memur
21 Ağustos 2023 11:13

Geri dönüş yok sadece ücretli öğretmenlik yapabilirsiniz


mukbilyasamaz
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 11:18

Özel okullara başvurun hocam özellikle emekli tercih eden okullar var

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