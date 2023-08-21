DYK, Psikolojik Danışman Rehber Öğretmen

Dyk kılavuza göre pdr de görev alacak. bu görevden ek ders alınacak mı, ne kadar alınacak bununla ilgili bilgisi olan var mı? teşekkürler. konu dışında yorum yapılmamasını rica ederim

Dyk kılavuza göre pdr de görev alacak. bu görevden ek ders alınacak mı, ne kadar alınacak bununla ilgili bilgisi olan var mı? teşekkürler. konu dışında yorum yapılmamasını rica ederim