Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 11:19
DYK, Psikolojik Danışman Rehber Öğretmen
Dyk kılavuza göre pdr de görev alacak. bu görevden ek ders alınacak mı, ne kadar alınacak bununla ilgili bilgisi olan var mı? teşekkürler. konu dışında yorum yapılmamasını rica ederim

metaverse
Memur
21 Ağustos 2023 11:38

para para para varlığı bir dert yokluğu yara :)


sipsa26
Şef
21 Ağustos 2023 11:44

İdarecilere verdikleri gibi 2 saat ek ders verirler zannımca


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 11:46

Ne kadar mantıksız bir şey, bütün bir hafta yetmiyor mu rehberlik için? Ya zaten 18 saat ek ders alınıyor 9-3 okulda kalmak için hesaplarsanız maaş karşılığı 7 saat oluyor ben 10 saat maaş karşılığı isteyince herkes tepki gösteriyor

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