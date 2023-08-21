Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 11:28
2. il içi ve il dışı tayin takvimi

Artık bugün gelir diye ümit ediyorum. İnsanlar psikolojik olarak gerçekten yoruldu


hakaaan34
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 11:58

Carsambadan sonra surec hizlanir ince 23 unde mazeret sonuclari belli olsun cuma baslar surec haftayada belli olir sonuclar


Kitap Dünyası
Memur
21 Ağustos 2023 12:16

Aslında en azından klavuzu açıklasalar

hakaaan34, 25 dk. önce

Carsambadan sonra surec hizlanir ince 23 unde mazeret sonuclari belli olsun cuma baslar surec haftayada belli olir sonuclar


sinelt
Daire Başkanı
21 Ağustos 2023 12:17
Evet en azından ne zaman ne olacağını bilsek bu belirsizlik hasta ediyor gerçekten.
Kitap Dünyası, 7 dk. önce

Aslında en azından klavuzu açıklasalar


isaönder
Şef
21 Ağustos 2023 12:20

İptal dilekçesini verdim.17 si sondu, tayinimin iptal olup olmadığını dahi bilmiyorum.MEB en ağır kurumlardan birisi malesef

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