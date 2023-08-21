KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


21 Ağustos 2023 11:29
DGS Tercihleri Ne Zaman?

Merhaba arkadaşlar. Bu yıl ilk kez DGS ye girdim ve tercihler ne zaman başlayacak bir fikrim yok. Bazı haber sitelerinde "YKS sonuçları açıklandıktan hemen sonra" gibi şeyler okudum. ÖSYM nin sitesinde de net bir tarih göremedim. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yeşillendirebilir mi lütfen?


maxcrazy
Aday Memur
21 Ağustos 2023 11:34

Ben bu hafta Cumaya kadar tercihler verilir diye düşünüyorum

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