Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 11:48
Taban Aylık

Taban aylığımız asgari ücretin dahi altındadır. İşçilerin taban aylıkları 15.000'e çekilip üzerine zam verilmişti. aynısını neden memurdan esirgiyorsunuz. Kiralar aldı başını gitti. gurbetteysen birde yandı gülüm keten helva.


raulgonzalez07
Aday Memur
21 Ağustos 2023 11:53

2015 yılında ki taban aylığımız 1241 TL o günün kuru (2,32) ile 534 Dolar ediyor. Şimdi ise şimdi ise taban aylık 7979 TL güncel kur ile (27,16) 293 dolar ediyor. İlk önce taban aylıklar düzeltilmeli. 534 dolar 14.503 TL ediyor. önce taban aylıklarımız bu rakama getirilip üzerine zam verilmesi gerekir.

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