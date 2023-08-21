Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 11:48
Rehber öğretmenin maaş karşılığı 7 saat

Neden bizim 7 saat değil? Ayakta 40 dk ders anlatmak dahs mı kolay oturduğun yerde çay içmekten? Niye kimse sorgulamıyor?


matemkogr
Memur
21 Ağustos 2023 12:02

Sınıf rehberlik saatlerine neden rehber öğretmenler girmiyor?


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 12:08

Katılıyorum, eğer zaman yok ise rehber öğretmen normu artsın derslere rehber öğretmen girsin

matemkogr, 22 dk. önce

Sınıf rehberlik saatlerine neden rehber öğretmenler girmiyor?

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