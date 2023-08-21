Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


21 Ağustos 2023 12:18
YHS Toplu Sözleşme
Toplu sözleşmede Yhs kaldırılması gündemde cumhurbaşkanlığına sunuldu teklif kaldırılıp yerine vhki olarak çalışılabilirmiş

melihtime
Aday Memur
21 Ağustos 2023 12:46

Gerçek mi kaynak nedir acaba


adaletinbumudunya
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:14
Oleyyy be yhs kalkıyor çok şükür Allah'a

melik000
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:21
kaynak nedir

Blue8959
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:31
Kalksın çok isterim ama kaynak nedir ?

Burak KULA
Aday Memur
21 Ağustos 2023 14:08
Kaynak belirtmeden bu konuda paylaşım yapmayalım basit bir konu değil 150 bin kişi ailesiyle beraber nerdeyse yarım milyon insanı ilgilendiriyor. İnşallah gerçektir kurtuluruz bir an önce

MühendisHizmetli
Aday Memur
21 Ağustos 2023 14:13
kardeş ben de hizmetliyim bu lanet sınıftan kurtulmayı ben de bekliyorum kamubiz.com dan gördüm
Burak KULA, 30 dk. önce
Kaynak belirtmeden bu konuda paylaşım yapmayalım basit bir konu değil 150 bin kişi ailesiyle beraber nerdeyse yarım milyon insanı ilgilendiriyor. İnşallah gerçektir kurtuluruz bir an önce

SamettCann
Memur
21 Ağustos 2023 14:27

Link atabilir misiniz ben öyle bir haber görmedim

MühendisHizmetli, 25 dk. önce
kardeş ben de hizmetliyim bu lanet sınıftan kurtulmayı ben de bekliyorum kamubiz.com dan gördüm

adaletinbumudunya
Aday Memur
21 Ağustos 2023 14:36
Umut fakirin ekmeği kardesim. Öyle bekliyoruz. Yhs kalkmasını
Toplam 8 mesaj

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