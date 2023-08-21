YHS Toplu Sözleşme

Kaynak belirtmeden bu konuda paylaşım yapmayalım basit bir konu değil 150 bin kişi ailesiyle beraber nerdeyse yarım milyon insanı ilgilendiriyor. İnşallah gerçektir kurtuluruz bir an önce

Kaynak belirtmeden bu konuda paylaşım yapmayalım basit bir konu değil 150 bin kişi ailesiyle beraber nerdeyse yarım milyon insanı ilgilendiriyor. İnşallah gerçektir kurtuluruz bir an önce