Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 12:26
Boğaziçi, ODTÜ gibi ünileri kazanmak çok kolay !

Üniversetelerde yerleşmek için getirilen 34 yaş üstü uygulaması nedeniyle güzide üniversitelerimize akıl almayacak kadar düşük puanlarla yerleşen öğrencileri görünce ülkemizde eğitimin bittiğini gördüm.Türkiye Yks birincileri ve sonuncuları artık aynı sınıfta eğitim alacak.Bu kontenjanlar kimin açılıyor bunun incelenmesi gerekir.Bu yönetmeliği hazırlayan bakanlık ve başkanlıktaki kişilerin görevine son verilmesi gerekiyor.160 puanla normal 531 puanla kapatan Boğaziçi Fizik bölümüne yerleşen ablamızdan bir Openheimer çıkması dileğiyle! Ne diyeceğimi bilmiyorum.Ülkem bu halde olmamalıydı.Diyecek bir şey bulamıyorum artık.


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 12:41

Ne olmuş benim bilgim yok açıklar mısınız


karizmatik23
Aday Memur
21 Ağustos 2023 12:49

Yks yerleştirmelerinde daha önce üni okumayan 34 yaş üstü olan öğrencilere kontenjan açmışlar.Azınlıkta olan bu öğrencilerde tercih edince normali 500 üstü puanlarla kapatan bölümlere üç beş netle yerleşen bir kitle çıktı ortaya.

Pelinin, 2 saat önce

Ne olmuş benim bilgim yok açıklar mısınız


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 13:05

İsteyen sınava girsin istediği bölümde okusun, eğitimin yaygınlaşması çok güzel ancak neden ayrı kontenjan o kısmını hiç anlamadım


karizmatik23
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:31

Keyfi bir uygulama.Akılla izah edilecek bir olsaydı anlatmaya çalışırdım.

Pelinin, 2 saat önce

İsteyen sınava girsin istediği bölümde okusun, eğitimin yaygınlaşması çok güzel ancak neden ayrı kontenjan o kısmını hiç anlamadım


tonya61
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:43
O puanla yerleşen biri o bölümde okuyabilir mi?İlk dönem sonunda okulu bırakır.

skramz
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 13:48

Çok bi kontenjan yok ki zaten verilen. Bence o insanlara da bir şans verilmesi güzel ama biraz puan sınırlaması getirilebilirdi.

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