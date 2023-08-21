Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ağustos 2023 12:35
calısma sistemi
calısma sistemleriniz nasıl memnun musunuz

Kurtarıcılar
Aday Memur
21 Ağustos 2023 12:38
Çakma 12/36 sisteminde çalışıyoruz. Memnun değilim.

police_eren
Memur
21 Ağustos 2023 12:58

Bizde de aynı ve memnun değiliz

Kurtarıcılar, 2 saat önce
Çakma 12/36 sisteminde çalışıyoruz. Memnun değilim.

Diegosan
Memur
21 Ağustos 2023 13:16
Çalıştığınız sistem çakma 12/24 .

MeKaNSıZ-34
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:26
vardiyalı çalışan memur veya işçnin izin günü var ama Polise sadece istirahat var. Gece tazminat alan işçinin dahi izni var Polisin ne tazminatı var nede izni

Dramagrl
21 Ağustos 2023 13:34
bizimde öyle cok berbat bi sistem
Kurtarıcılar, 2 saat önce
Çakma 12/36 sisteminde çalışıyoruz. Memnun değilim.

umter
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:44

12/36 dır yazan ama sizde nasıl bir çalışma sistemi uygulanıyor?


Biolog_01
Memur
21 Ağustos 2023 14:04
6+1 çalışıyorum hiç memnun değilim
Toplam 7 mesaj

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