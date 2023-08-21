calısma sistemi

vardiyalı çalışan memur veya işçnin izin günü var ama Polise sadece istirahat var. Gece tazminat alan işçinin dahi izni var Polisin ne tazminatı var nede izni

vardiyalı çalışan memur veya işçnin izin günü var ama Polise sadece istirahat var. Gece tazminat alan işçinin dahi izni var Polisin ne tazminatı var nede izni