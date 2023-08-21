Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 13:10
mazaret
mazarette başvurum atanırsak iptal hakkı varmı acaba

sinelt
Daire Başkanı
21 Ağustos 2023 13:32
Neden başvurdunuz o zaman hocam? Ani gelişen bir durum mu oldu?

Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 13:34

Mazareti iptal edemezsiniz ama mazeret olursa edersiniz :)


ali5883
Aday Memur
21 Ağustos 2023 14:05
az yer açıldı hocam onlarda vasat 2. il dışı olursa diye düşünmüştüm
sinelt, 1 saat önce
Neden başvurdunuz o zaman hocam? Ani gelişen bir durum mu oldu?

sinelt
Daire Başkanı
21 Ağustos 2023 14:10
Anladım hocam. İptal etmeniz tekrar bir mazeret oluşması durumunda olur herhalde ama çıkma ihtimali yüksek mi yaptınız mı tercih?
ali5883, 33 dk. önce
az yer açıldı hocam onlarda vasat 2. il dışı olursa diye düşünmüştüm

ali5883
Aday Memur
21 Ağustos 2023 14:12
tercih yaptım hocam başvuru fazla dediler muhtemelen gelmez gibi
sinelt, 28 dk. önce
Anladım hocam. İptal etmeniz tekrar bir mazeret oluşması durumunda olur herhalde ama çıkma ihtimali yüksek mi yaptınız mı tercih?

sinelt
Daire Başkanı
21 Ağustos 2023 14:32
Hayırlısı olsun hakkınızda hocam. Peki ya il emrine verilirseniz ne olacak?
ali5883, 26 dk. önce
tercih yaptım hocam başvuru fazla dediler muhtemelen gelmez gibi
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