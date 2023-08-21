Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 13:18
Askerlik dönüşü kadroya geçiş işlemi?

Bir yıl asker öğretmenlik yaptım. Şimdi dönüş yapacağım görev yerime. Malum Mart ayında kadroya geçiş işlemleri oldu. Tabii benim askerlikten dolayı kadroya geçişim dönünce yapılacak. Benim kardom görev yaptığım kurumdan başka bir kuruma(yani il içi) veya il emrine verilebilir mi? Mevzuatta ücretsiz izinde 12 ayını dolduranların il emrine verilebileceği yazıyor ama bilemedim. Askerlikten dolayı 12 ay doldu zaten benim.

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