Taşıt kredisi hesaplamasında hangi kasko değeri kullanılıyor

Taşıt kredisi hesaplamalarında aracın kasko değer aralığına göre % 50, %30 gibi krediler veriliyor.

Bildiğiniz gibi sigortalar birliğinin belirlediği bir kasko değeri var. Her ay güncelleniyor.

Örnek veriyorum, 2020 model X marka bir aracın kasko bedeli sigortalar birliği tarafından 700.000 TL olarak belirlenmiş olsun. Bankalar bunu mu kullanıyor yoksa 2020 model X marka aracın kendine özgü kaza, hasar, vb. nedenlerle oluşan kasko değerini mi kullanıyor?

Araca kasko yaptırmak istediğimizde, aynı yıl ve model araçlar için araca özgü farklı kasko ücretleri çıkabiliyor, kredi için belirlenen aracın kasko bedeli de böyle mi?

Bazı ilanlarda aracın kasko değerini yazıyorlar ancak sigortalar birliğinin belirlediği aralıktan farklı. Bunun sebebi ne?