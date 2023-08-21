Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ağustos 2023 13:18
Taşıt kredisi hesaplamasında hangi kasko değeri kullanılıyor

Taşıt kredisi hesaplamalarında aracın kasko değer aralığına göre % 50, %30 gibi krediler veriliyor.

Bildiğiniz gibi sigortalar birliğinin belirlediği bir kasko değeri var. Her ay güncelleniyor.

Örnek veriyorum, 2020 model X marka bir aracın kasko bedeli sigortalar birliği tarafından 700.000 TL olarak belirlenmiş olsun. Bankalar bunu mu kullanıyor yoksa 2020 model X marka aracın kendine özgü kaza, hasar, vb. nedenlerle oluşan kasko değerini mi kullanıyor?

Araca kasko yaptırmak istediğimizde, aynı yıl ve model araçlar için araca özgü farklı kasko ücretleri çıkabiliyor, kredi için belirlenen aracın kasko bedeli de böyle mi?

Bazı ilanlarda aracın kasko değerini yazıyorlar ancak sigortalar birliğinin belirlediği aralıktan farklı. Bunun sebebi ne?

Çok Yazılan Konular

Arıza Lambası YanmasiOpel Astra 1.6 essential 2013Ek Mtv muafiyet

Sözlük

pratik bilgiler 1 Zerengökçe 5 hal hatır sormak 1 yozgat 1 yaptığı her şeyi internette paylaşma merakı 6 link juice 1 tavla 1 gaddar 3 ona küçük sürprizler yapın 2 lepismatidae 1

Son Haberler

Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildiErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: En hayırlısı kendisinin çekilip gitmesiCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehliErdoğan: Emeklileri de memnun edecek adımları atacağız

Editörün Seçimi

Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım