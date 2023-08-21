Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 13:18
Esinav

Esinav ücreti en son ne zaman yattı hatirlayabilen var mı


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 13:37

Bana hiç çıkmıyo herkese çıkıyo torpil falan mı oluyo noluyo anlamadım niye bana hiç çıkmıyo da başkasına 10 kere çıkıyo


Ömer Oktay
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:47
Hocam bana da mtsk görevi bir iki kisiye göre cok az cikiyordu,ilce mem e isim vererek filekce verdim bilgi istedim bana kendince yazili aciklama yaptilar,sonrasinda ise o sahislar uzun süre görev cikmadi ama bana cikti.siz de bu sekilde hareket edebilirsiniz,sendikaniz varsa ve disliyse
Pelinin, 1 saat önce

Bana hiç çıkmıyo herkese çıkıyo torpil falan mı oluyo noluyo anlamadım niye bana hiç çıkmıyo da başkasına 10 kere çıkıyo


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 13:52

Teşekkürler hocam ben de okul açılınca bi bakayım

Ömer Oktay, 52 dk. önce
Hocam bana da mtsk görevi bir iki kisiye göre cok az cikiyordu,ilce mem e isim vererek filekce verdim bilgi istedim bana kendince yazili aciklama yaptilar,sonrasinda ise o sahislar uzun süre görev cikmadi ama bana cikti.siz de bu sekilde hareket edebilirsiniz,sendikaniz varsa ve disliyse

Rafaello
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:59
Genelde 50 gün sonra yatıyor e sınav ücreti
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