Hocam bana da mtsk görevi bir iki kisiye göre cok az cikiyordu,ilce mem e isim vererek filekce verdim bilgi istedim bana kendince yazili aciklama yaptilar,sonrasinda ise o sahislar uzun süre görev cikmadi ama bana cikti.siz de bu sekilde hareket edebilirsiniz,sendikaniz varsa ve disliyse

Hocam bana da mtsk görevi bir iki kisiye göre cok az cikiyordu,ilce mem e isim vererek filekce verdim bilgi istedim bana kendince yazili aciklama yaptilar,sonrasinda ise o sahislar uzun süre görev cikmadi ama bana cikti.siz de bu sekilde hareket edebilirsiniz,sendikaniz varsa ve disliyse