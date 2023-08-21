Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ağustos 2023 13:37
ne olacak halimiz
başka çaresi olan varmı

Tayinci71
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:40
hergün bırakıcam diye başlıyorum böyle diye diye 10 yıl oldu muhtemelen devam
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.gecede çalışan tek bayan olmakEmekli ikramiyesi Vardiya mı 8 5 hafta sonu 1 gün ek görev mi?Faruk Sezer kimdir necidir ?KREDİ PUANI DÜŞÜK OLANLARROCAK ZAMMIEski Emniyet müdürü Hüseyin NamalTem narkotik Kom İstihbarat yardım

Sözlük

burçin 1 nasılsın 2 memurlar.netten mesaj almak 5 su gibi alta inmek 1 Zerengökçe 5 yetmişlik hırsız dede 1 acıtıcı gerçekler 37 belma zerafeti 7 balık burcu erkeği 1 Mançu 1

Son Haberler

Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildiErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: En hayırlısı kendisinin çekilip gitmesiCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehliErdoğan: Emeklileri de memnun edecek adımları atacağız

Editörün Seçimi

Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım