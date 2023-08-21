Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 13:54
2.il dışında açılacak kontenjanlar?

Bakan bey bütün boş normları açacağız düye twit atmıştı ama sizler gerçekten de 2.il dışında beklenildiği gibi bütün boş normların açılacağına inanıyor musunuz? 2.il dışında açılacak kontenjanların önümüzdeki senenin il içi ve il dışı kontenjanlarını olumsuz etkiler mi?


Mehmet018033
Aday Memur
21 Ağustos 2023 14:09

Kesinlikle etkileyecektir önümüzdeki seneleri bir bir gerçek..

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