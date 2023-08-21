Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 13:56
Öğretmenin para kazanmasının öğretmenleri rahatsız etmesi

Bu forumda gördüğüm garip olay. Dyk açılmıyor diye göbek atacak neredeyse diğerleri. Size ne zararı var işin? Niye seviniyosunuz? Yok iki katı olsa yapmazmış yok normal derste anlatsınmış. Ne değişik insanlarsınız ya siz. Bazılarıda daha çok para kazanmak isteyen öğretmene çemkiriyo. Neymiş para kazanma hırsıymış. Alla alla. Ne olacağıdı başka? Anormalmisiniz siz?


Rafaello
Aday Memur
21 Ağustos 2023 13:57
Ağzına sağlık kardeşim. Bu enflasyonist ortamda insanlar tabiki para kazanmak isteyecek.

selcukturkce
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 14:06

Kursların amacına uygun olarak yürütülmesi başka bir konudur. MEB sağ olsun(!) önce 5'leri çıkardı, şimdi de 6 ve 7'leri. Öğretmen maaşları söz konusu olunca sürekli sizin de ek dersiniz var, muhabbetleri oluyor. Sıradan bir memurla yeni öğretmenin bir farkı yok. Ek ders ücretleri zaten pul oldu şimdi de ek ders sayısı azaltıldı. Madem tek sıkıntı kursların verimi veya verimsizliği o halde öğretmenin maddi kayıpları da telafi edilmeli. Maaş karşılığı ders sayısını düşürmek, nöbet için ders sayısını arttırmak...


Mustafax5908
Aday Memur
21 Ağustos 2023 14:17
yok para kazanmak için kurs açıyorlar felan filan,herkes emeğinin karşılığını alıyor arkadaşlar ama az ama çok, bizler derse girerek para kazanabilen insanlarız,sizler gibi yok borsa yok alım satım,yok cart curt işler bilmeyiz, dersimize girer,dersin hakkını verir,paramızı alırız

Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 14:27

Hocam forum çok önemli değil ama okulda başkasının aldığı ek dersten rahatsız olan o kadar çok ki, yani kendiyle ilgisi olmayan bir branşın çok almasını dert eden insanlar var tabiki bunlar akıl hastası


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 14:28

Daha başka bişey söyleyeyim bu kursların öğrencilerini takip edip kapansın diye laf edenler var

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