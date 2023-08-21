Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2023 14:04
Tazminat hakkında

Son kadroya alım isteğe bağlı bir kadro alımıydı. Yani sözleşme tek taraflı fesih olmuş oldu. Sözleşmeli yönetmeliğinde sözleşmenin tek taraflı feshinde de tazminat hakkı doğuyor. Hakkımız olan bu tazminatı nasıl alabiliriz


lDeimosl
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 14:14

Tazminat alabilmeniz için kurumun sizin ünvanınızda personele ihtiyacı kalmayıp sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi gerekir. Kadroya geçerken sözleşmenizi kendiniz tek taraflı feshettiniz. İdarenin burda kusuru yok, tazminat alamazsınız.

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