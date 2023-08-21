Hizmet Kolları uzlaşılan maddeler

bir haber sitesinde Ali Yalçının ağızından hizmet kolu kazanımlarının çok olduğu oransal zam dışındaki kazanımların tatminkar olduğu söylenir bir duyum alan var mı

bir haber sitesinde Ali Yalçının ağızından hizmet kolu kazanımlarının çok olduğu oransal zam dışındaki kazanımların tatminkar olduğu söylenir bir duyum alan var mı