Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ımızı allah başımızdan eksik etmesin

Cumhurbaşkanımızdan açıklama: "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken(?) emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.?

Kaynak: SAYIN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KUTSANMIŞ AĞZI

Haydi 2025te %6 + %5iniz hayırlı olsun memurlar.

Çok sıkışırsanız cepten çaldırın (aramanız yoktur şimdi) ben sizin adınıza SADECE EN DÜŞÜK MEMUR maaşına zam yapması için sayın saygı değer cumhurbaşkanımızdan bu yönde talepte bulunurum. Haydi kalın seyyanenlerle