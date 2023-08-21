Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 14:32
sürekli tayin yazmaktan ikaz yedim

sürekli tayin yazmaktan Cte tarafından ikaz yedim aynı şekilde sürekli tayin yazmaya devam edersem disiplin cezası alırmıyım acaba

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