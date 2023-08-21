Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 14:33
EĞİTİM İŞ KOLU TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI

Arkadaşlar buraya lütfen eğitim iş kolunda toplu sözleşme kazanım duyumlarımızı yazalım. Görüşmeler 1 Ağustos tarihinde başlamasına rağmen henüz somut bir kazanım örneği yok maalesef...

Çok Yazılan Konular

Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurumdyk'dan da tasarruf yapilmis, nasil buldunuz?Resim / Müzik / Beden Eğitimi Dyk Yok Yine.!!! Yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorumİl emri gelir mi sizce?Ev sahibi de haklı, kiracı da haklıİdareci dyk açamıyor mu?Deprem Tazminatı BilgilendirmesipromosyonDyk orta okullarda sadece 8. sınıflar için açılacak

Sözlük

Galatasaray 3 Bugün olanlar 4 Prospektüsler 1 link juice 1 Halka Arz 1 yetmişlik hırsız dede 1 bu araba fiyatları ne olacak 2 münir özkul 2 kaldırım taşının altına biriken su 1 belma zerafeti 7

Son Haberler

Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildiErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: En hayırlısı kendisinin çekilip gitmesiCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehliErdoğan: Emeklileri de memnun edecek adımları atacağız

Editörün Seçimi

Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım