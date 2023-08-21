Meb gys sonucuna itiraz dilekçesi

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Editörler : gubaz"eskiyara"
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Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurumdyk'dan da tasarruf yapilmis, nasil buldunuz?Resim / Müzik / Beden Eğitimi Dyk Yok Yine.!!! İl emri gelir mi sizce?Yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorumEv sahibi de haklı, kiracı da haklıİdareci dyk açamıyor mu?2.il ici il dışı duyurusu bugün gelir Deprem Tazminatı Bilgilendirmesipromosyon
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