Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 14:50
Her öğretmenin kendine ait bi çalışma alanı olmalı

Bu bir sınıf olabilir belki zümre odası olabilir ama sadece öğretmenler odasında rastgele bir koltukta oturmak bana artık çok saçma geliyor, çalıştığımız kurumda bi alanımız olmalı, bundan sonra fiziki yapılar bu şekilde planlanmalı ama öğretmenlerin hiç böyle bir talebi yok neden?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 14:52

Kaç yıllık öğretmensiz. Sürekli bir istek :)


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 14:54

Vizyonum geniş hocam ne yapayım 12 yıllık öğretmenim

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Kaç yıllık öğretmensiz. Sürekli bir istek :)


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 14:55

Bi insanın sürekli bi isteği olmasının nesi kötü? Çocuklarımızı isteklerini ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmeliyiz

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Kaç yıllık öğretmensiz. Sürekli bir istek :)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 14:56

Tabi bu da bakış açısı. Yanlış anlama isteklerin mantıksız değil hani :)

Pelinin, 2 saat önce

Vizyonum geniş hocam ne yapayım 12 yıllık öğretmenim


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
21 Ağustos 2023 15:03
Bu durum çok konuşuldu tartışıldı..Devlet de öğretmenleri 9-5 Okulda tutmak istiyor..Ben de isterim kapısında isim yazılı bir oda..Eve işte götürmem.Ama maliyetler yüzünden Milli Eğitim buna geçemiyor.5-5 6 kişiyi bir odaya doldursan bile her okulda en az 2-3 Sınıfın kaybedilmesi demek bu. Artı masa kitaplık bilgisayar donatı malzemeleri vs.. büyük bütçe istiyor..

Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 15:10

Hocam evet bütçe istiyor ancak daha verimli bir eğitim ortamı için gerekiyorsa bütçe harcanmalı

crabnet355, 2 saat önce
Bu durum çok konuşuldu tartışıldı..Devlet de öğretmenleri 9-5 Okulda tutmak istiyor..Ben de isterim kapısında isim yazılı bir oda..Eve işte götürmem.Ama maliyetler yüzünden Milli Eğitim buna geçemiyor.5-5 6 kişiyi bir odaya doldursan bile her okulda en az 2-3 Sınıfın kaybedilmesi demek bu. Artı masa kitaplık bilgisayar donatı malzemeleri vs.. büyük bütçe istiyor..

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
21 Ağustos 2023 15:13
Devlette önce ekonomi gelir,verimlilik sonra. Hele şu ortamda bakan bu işe ancak güler,başka derdin var mıydı diye
Pelinin, 2 saat önce

Hocam evet bütçe istiyor ancak daha verimli bir eğitim ortamı için gerekiyorsa bütçe harcanmalı


vengberz
Şef
21 Ağustos 2023 15:18

Hem derslerin verimliliği hem de öğretmenin kendisine ait bir çalışma alanına sahip olması açısından en mantıklı çözüm, derslik sistemi.


KeanuReeves
Memur
21 Ağustos 2023 15:19

Her öğretmenin kendi çalışma masası ya da alanı olmasını bende çok istiyorum. Öğretmenlerin Kore'de ve Finlandiya'da aynı ofis çalışanları gibi kendi alanları var. Kendi çalışmalarını orada yapıyor, öğrencilerle orada ilgileniyor. Eğer sohbet etmek isteyen varsa ortak alana geçip orada oturabilir. Ben şahsen bazen öğretmenler odasına bile gitmiyorum. Bazen bilgisayar laboratuvarı bazen de boş sınıfa geçip çalışmalarımı yapıyorum. Kesinlikle böyle sistem olmalı bence.


ackenbenbendegilim
Daire Başkanı
21 Ağustos 2023 15:34

medeniyetin gelişmediği bir ülkede medeni bir talep mi ? gülüyorum hahaahaaahah

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