Her öğretmenin kendine ait bi çalışma alanı olmalı

Bu durum çok konuşuldu tartışıldı..Devlet de öğretmenleri 9-5 Okulda tutmak istiyor..Ben de isterim kapısında isim yazılı bir oda..Eve işte götürmem.Ama maliyetler yüzünden Milli Eğitim buna geçemiyor.5-5 6 kişiyi bir odaya doldursan bile her okulda en az 2-3 Sınıfın kaybedilmesi demek bu. Artı masa kitaplık bilgisayar donatı malzemeleri vs.. büyük bütçe istiyor..

Bu durum çok konuşuldu tartışıldı..Devlet de öğretmenleri 9-5 Okulda tutmak istiyor..Ben de isterim kapısında isim yazılı bir oda..Eve işte götürmem.Ama maliyetler yüzünden Milli Eğitim buna geçemiyor.5-5 6 kişiyi bir odaya doldursan bile her okulda en az 2-3 Sınıfın kaybedilmesi demek bu. Artı masa kitaplık bilgisayar donatı malzemeleri vs.. büyük bütçe istiyor..