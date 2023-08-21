Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


21 Ağustos 2023 14:51
Hayat insana her an gülmüyor...

Bi insan hep hayatta ofsayta düşer mi


ahmetcanyildirim93
Aday Memur
21 Ağustos 2023 15:59

Ne derdin var kardeşim

Toplam 1 mesaj

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