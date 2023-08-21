Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 14:55
Erkek personelin ücretsiz izin talebi ne şekilde olmalı ?

Arkadaşlar 6 aylık ücretsiz izne ayrılıp yurt dışında çalışmaya gitmek biraz mantıklı geliyor. Ancak komisyondan ücretsiz izni ne şekilde istemem gerekiyor. Yani talebimi kabul ettirmem için geçerli bir mazeret lazım..

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