Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 15:10
Forum değil Meb Çay Ocağı !

Atatürk bu ülkeyi gençlere belki de öğretmenlere emanet ederken bir daha mı düşünseydi.Atam bu neslin böyle olacağını bilse herhalde Samsun'da pastırmasını yer geri dönerdi:)


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 15:11

Samsunda pastırma yok ki, samsunda pide var pastırma nerden çıktı?


karizmatik23
Aday Memur
21 Ağustos 2023 15:13

Kayseriden isterdi:)

Pelinin, 2 saat önce

Samsunda pastırma yok ki, samsunda pide var pastırma nerden çıktı?

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