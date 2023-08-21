Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2023 15:12
İş sağlığı ve güvenliği okursak maaşa etkisi olmuyor mu?
arkadaşlar eşim lise hemşire. Açıktan önlisans iş sağlığı güvenliği bölümü geldi. Önlisans mezunu olması yeterli olmuyor mu maaşı artması için?

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