Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 15:13
lgs sınav ücretleri neden yatmıyor.

3 ay geçti hala sınav ücretleri yatmamış olup neden öğretmelere kıyak geçiliyor. yazık günah değilmi diğer görevlilere. şimdi öğretmenler olsaydı ortalığı ayağa kaldırmışlardı.

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