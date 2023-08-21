Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 15:34
Kadroya gecen sozlesmeli personelin ucretsiz izin haki

8 yildir sozlesmeliyim martta kadroya gectim. 5 yilini dolduran memurlara 6ay+6ay şeklinde bir seferlige mahsus ucretsiz izin alma haklari var. Bizimde boyle bir hakkimiz varmi? Bu sekilde olup ucretsiz izin kullanan varmi?

Çok Yazılan Konular

4 b den 4 b ye geçişBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4B ye geçişte Yıllık izinÜniversite Personel Alımı da tecrübe şartıÜniversitede sözleşmeli yardımcı hizmetlerden adalet bakanlığı zabıt katipliğine geçişGüvenlik soruşturması

Sözlük

Bugün olanlar 4 yozgat 2 Mançu 1 bu araba fiyatları ne olacak 2 kaza 1 içip içip sözlüğe yazmak 2 barış 1 yetmişlik hırsız dede 1 Bi molada yaşanan kaos 1 çiçek 2

Son Haberler

Altının kilogramı 1 milyon 716 bin liraya gerilediErzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyorBakan Yumaklı'dan toplu tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması talimatıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni atanan müftülere hitap ettiSağlık Bakanı Koca'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Editörün Seçimi

Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım