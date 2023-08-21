Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 15:45
Ek ders ,nöbet , boş gün kavgaları başlar okul açılınca :D

Daha ek dersi, nöbeti, boş günü adaletli şekilde paylaştıramayan idareler varken bu kavgalar çok sene devam eder. Yazık.

Bazı yerlerde bazı okul müdürleri ve müdür yardımcıları okul tanrısı gibi hareket ediyorlar. Lütfen Sn. Yusuf TEKİN bunun önüne geçin . Öğretmen'ler huzur içerisinde ayrımcılığa, haksızlığa, mobing'e uğramadan çalışmak istiyor.


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 15:50

Çok haklısın hocam her yıl aynı kavga gürültü, adaletsizlik, bencil küçük hesap yapan zümreler... bu gözler neler gördü görmeye de devam ediyor. Yalan söyleyen mi ararsın, arkandan iş çeviren mi... malesef hepsi var


seuzan
Şef
21 Ağustos 2023 16:28

Bunun en büyük sebebi kimse kusura bakmasın ama çoğunlukla bayan öğretmenler. Daha hamilelik başlar başlamaz ders programının ayarlanmasıyla başlar yıllar boyu öyle gider 1. sınıfa başlıyor der sadece yarım gün ister, sonra 8. sınıfta LGS der yine yarım gün ister. 5 tane böyle talebi olan öğretmen olsun sistem tıkanır diğerlerine delik deşik program kalır. sanırsın öğretmenlik iş değil hobi amaçlı yapılan bişey.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurumdyk'dan da tasarruf yapilmis, nasil buldunuz?Resim / Müzik / Beden Eğitimi Dyk Yok Yine.!!! İl emri gelir mi sizce?Yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorumEv sahibi de haklı, kiracı da haklıİdareci dyk açamıyor mu?2.il ici il dışı duyurusu bugün gelir Deprem Tazminatı Bilgilendirmesipromosyon

Sözlük

ulaşgkc 11 dondurma çubuğu 1 dünyanın en güzel ülkesi 1 bu araba fiyatları ne olacak 2 dilan ile yakup 2 evenkiler 1 sözlükte beyin jimnastiği yapmak 1 içip içip sözlüğe yazmak 2 Telefonu yüzüne kapatmak 3 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

Altının kilogramı 1 milyon 716 bin liraya gerilediErzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyorBakan Yumaklı'dan toplu tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması talimatıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni atanan müftülere hitap ettiSağlık Bakanı Koca'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Editörün Seçimi

Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım