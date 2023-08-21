Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


21 Ağustos 2023 15:51
Nakil ve Promosyon

Şuan üni de yhs deyim.2025 / 1 ösym ile başka kuruma gih geçmek istiyorum.

Bizim kurum 2025 15 Ekim de promosyon alacak.atanmam durumunda 1 ay hatta 15 20 gün ile promosyonu kaçırabilirim.

Atama işlemlerini geciktirme durumu var mıdır ? Nakil oldugu için


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Ağustos 2023 16:45

2025 yılında yapmayı düşündüğünüz işlemler için bu sorular erken değil mi?

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