Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 15:53
Müdürün mobing yapması

Merhaba arkadaşlar bir okulda müdür baş yardımcısı olarak görev yapıyorum. Okulda kemikleşmiş idareciler var ve açıkçası görevim olan işler müdür tarafından yaptırılmıyor.Diğer idareci arkadaşa yaptırıyor.Ne önerirsiniz gitmek en doğrusu ama gidemiyorum.


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 16:00

Hocam sıkma canını kimse kalıcı değil, eğer sabredebiliyorsan geri adım atma, her işini yazılı yap, ciddiye alma, hiç bir şey yapamaz, ama canımı çok sıkıyor diyorsanda iste tayin bozma moralini


seuzan
Şef
21 Ağustos 2023 16:14

Sayın hocam sene başında müdür görev paylaşımı yapar ve yazılı olarak bildirir. Müdür başyardımcısının işleri müdür yardımcısından farklıdır. Başka bir konuyla ilgili olarak okula müfettiş gelmişti. Müdür başyardımcısı arkadaşa kendi görev alanındaki işleri diğer müdür yardımcısına devrettiği için uyarı vermişlerdi. Kendi işinizi yapın ve bunu yazılı isteyin. Soruşturmaya geldiklerinde suçlu gördüklerine ceza verdikleri kadar diğerine de daha az bir ceza veriyorlar genelde. Misal ek dersleri yapmak sizin göreviniz, başkası yapamaz.


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 16:18

Hocam en güzeli yaz bir dilekçe müdür baş uarcımcısının görevleri şu kanuna maddeye göre bunlardır bu görevlerin uhdeme verilmesi diye yaz, yazmazsan kendini belkide iş verdik yapmadı diye savunacak sen yaz dilekçeni vermezse yaz milli eğitime, yönetmelikte yazan hakkını nasıl vermiyor, hiç korkma, alır cezasını keser sedini oturur aşağı


umutsuz_mutsuz
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 19:40

Tek tek teşekkür ederim amaç bir şeyler öğrenebilmek ama müdürün kadrosu var kendince birkaç kalem iş belirlemiş onlar da etkisiz işler onun dışında asla bir şey yaptırmıyor gerçekten devlet değil de kendileri iş veren gibi davranıyorlar.


didaof
Aday Memur
21 Ağustos 2023 19:49

Müdürü ile anlaşamadığınız okulda niye idareci oldunuz?


erg10
Memur
21 Ağustos 2023 20:10

ya sabret yada terk et


didaof
Aday Memur
21 Ağustos 2023 20:41

Bir de mobingdir o, mobink olsa dayanamazsınız


realistyorumcu
Aday Memur
21 Ağustos 2023 23:24
Alkışş
didaof, Dün

Bir de mobingdir o, mobink olsa dayanamazsınız


f0xy
Şef
21 Ağustos 2023 23:44

hocamız dayanamıyor zaten, dayansa duramazdın

didaof, Dün

Bir de mobingdir o, mobink olsa dayanamazsınız


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
22 Ağustos 2023 01:13
Hocam millet bana az iş etkisiz iş versin diye bakar sen de iş istiyorsun : ) boşver..Resmi olarak görev tanımını aldın mı aldın.onları yap gerisini salla..Ha çok kafana takıyorsan sabredemiyorsan eğer istifadan başka çözüm yok.Diğer yollar çözüm olmuyor.Müdürünle bin defa da konuşsan bir şey değişmez..Tek bir çözüm var o da çok kötü büyük bir açığını yakalaman lazım... Genelde müdürler insan ilişkileri ve yönetim kabiliyeti iyi olan kendine rakip gördükleri müdür yardımcılarını ezmek için yaparlar böyle şeyleri.. Bu süreçte öğretmenle aranı iyi tut,okula geç gelip erken çıkma koz verme.. Diğer müdür yardımcılarının yanında müdürle tartışma he de geç..Diğer müdür yardımcıları kemikleşmiş olsa da hiç bir müdür yardımcısı müdürü sevmez sempatilerini kazanmaya çalış.Ama yanlarında müdürle ilgili bir şey konuşma..Kolay gelsin
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