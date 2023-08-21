Müdürün mobing yapması

Hocam millet bana az iş etkisiz iş versin diye bakar sen de iş istiyorsun : ) boşver..Resmi olarak görev tanımını aldın mı aldın.onları yap gerisini salla..Ha çok kafana takıyorsan sabredemiyorsan eğer istifadan başka çözüm yok.Diğer yollar çözüm olmuyor.Müdürünle bin defa da konuşsan bir şey değişmez..Tek bir çözüm var o da çok kötü büyük bir açığını yakalaman lazım... Genelde müdürler insan ilişkileri ve yönetim kabiliyeti iyi olan kendine rakip gördükleri müdür yardımcılarını ezmek için yaparlar böyle şeyleri.. Bu süreçte öğretmenle aranı iyi tut,okula geç gelip erken çıkma koz verme.. Diğer müdür yardımcılarının yanında müdürle tartışma he de geç..Diğer müdür yardımcıları kemikleşmiş olsa da hiç bir müdür yardımcısı müdürü sevmez sempatilerini kazanmaya çalış.Ama yanlarında müdürle ilgili bir şey konuşma..Kolay gelsin

Hocam millet bana az iş etkisiz iş versin diye bakar sen de iş istiyorsun : ) boşver..Resmi olarak görev tanımını aldın mı aldın.onları yap gerisini salla..Ha çok kafana takıyorsan sabredemiyorsan eğer istifadan başka çözüm yok.Diğer yollar çözüm olmuyor.Müdürünle bin defa da konuşsan bir şey değişmez..Tek bir çözüm var o da çok kötü büyük bir açığını yakalaman lazım... Genelde müdürler insan ilişkileri ve yönetim kabiliyeti iyi olan kendine rakip gördükleri müdür yardımcılarını ezmek için yaparlar böyle şeyleri.. Bu süreçte öğretmenle aranı iyi tut,okula geç gelip erken çıkma koz verme.. Diğer müdür yardımcılarının yanında müdürle tartışma he de geç..Diğer müdür yardımcıları kemikleşmiş olsa da hiç bir müdür yardımcısı müdürü sevmez sempatilerini kazanmaya çalış.Ama yanlarında müdürle ilgili bir şey konuşma..Kolay gelsin