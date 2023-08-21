Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 15:53
Müdürün mobink yapması

Merhaba arkadaşlar bir okulda müdür baş yardımcısı olarak görev yapıyorum. Okulda kemikleşmiş idareciler var ve açıkçası görevim olan işler müdür tarafından yaptırılmıyor.Diğer idareci arkadaşa yaptırıyor.Ne önerirsiniz gitmek en doğrusu ama gidemiyorum.


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 16:00

Hocam sıkma canını kimse kalıcı değil, eğer sabredebiliyorsan geri adım atma, her işini yazılı yap, ciddiye alma, hiç bir şey yapamaz, ama canımı çok sıkıyor diyorsanda iste tayin bozma moralini


seuzan
Şef
21 Ağustos 2023 16:14

Sayın hocam sene başında müdür görev paylaşımı yapar ve yazılı olarak bildirir. Müdür başyardımcısının işleri müdür yardımcısından farklıdır. Başka bir konuyla ilgili olarak okula müfettiş gelmişti. Müdür başyardımcısı arkadaşa kendi görev alanındaki işleri diğer müdür yardımcısına devrettiği için uyarı vermişlerdi. Kendi işinizi yapın ve bunu yazılı isteyin. Soruşturmaya geldiklerinde suçlu gördüklerine ceza verdikleri kadar diğerine de daha az bir ceza veriyorlar genelde. Misal ek dersleri yapmak sizin göreviniz, başkası yapamaz.


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 16:18

Hocam en güzeli yaz bir dilekçe müdür baş uarcımcısının görevleri şu kanuna maddeye göre bunlardır bu görevlerin uhdeme verilmesi diye yaz, yazmazsan kendini belkide iş verdik yapmadı diye savunacak sen yaz dilekçeni vermezse yaz milli eğitime, yönetmelikte yazan hakkını nasıl vermiyor, hiç korkma, alır cezasını keser sedini oturur aşağı

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