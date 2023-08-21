Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 16:02
Promosyon

Merhaba İstanbul?da nisan ayında A bankasından promosyon aldım. Tayinim İzmir e çıktı. B bankası ile anlaşılmış . İlk maaşınız yattıktan sonra promosyon için ilçe milli eğitim ile görüşün dendi. Bu durumda bana verilecek olan promosyon A bankasında alınan miktar düşülerek mi verilecek . Yoksa bu durum sadece B bankasını mı bağlıyor (anlaşmadan sonraki aylar kesilerek mi) . Bilgisi olan yazarsa sevinirim

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