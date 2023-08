her memur zammı arifesinde başka bir konunun memur zammı önüne geçmesi

neden hep böyle oluyor. temmuz zammı öncesinde işçi ve asgari ücret zammı çok konuşulmuş ve memur zammı önüne geçmişti. şimdi de toplu sözleşmeler var malum. zamlar, haklar vs. her şey belirlenecek. bu sefer de emekliler öne çıktı. memurlar deli zamlar almışlar, uçuk maaşlar alıyorlar algısı yapılıp, emeklilerin süründüğü pompalanıyor. sayın cb'de bugün emeklilere zam sinyali verdi. bir anda gözler emeklilere çevrildi. muhtemelen min emekli maaşı 10k olacak. memur da toplu sözleşmeden her zamanki gibi umduğunu bulamayacak gibi görünüyor. umarım yanılırım. hadi selametle.