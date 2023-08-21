Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 16:17
her memur zammı arifesinde başka bir konunun memur zammı önüne geçmesi

neden hep böyle oluyor. temmuz zammı öncesinde işçi ve asgari ücret zammı çok konuşulmuş ve memur zammı önüne geçmişti. şimdi de toplu sözleşmeler var malum. zamlar, haklar vs. her şey belirlenecek. bu sefer de emekliler öne çıktı. memurlar deli zamlar almışlar, uçuk maaşlar alıyorlar algısı yapılıp, emeklilerin süründüğü pompalanıyor. sayın cb'de bugün emeklilere zam sinyali verdi. bir anda gözler emeklilere çevrildi. muhtemelen min emekli maaşı 10k olacak. memur da toplu sözleşmeden her zamanki gibi umduğunu bulamayacak gibi görünüyor. umarım yanılırım. hadi selametle.


Devir Kötü
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 16:20

E ama belli değil mi yani neden olduğu?


Devir Kötü
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 16:21

Mesele memur zammıysa çip krizi bile gelir gündemin ortasına oturur. Yeterki sen konuşulma!


M Can
Daire Başkanı
21 Ağustos 2023 16:33

Emeklilere ekstra birşey vereceği yok, toplu sözleşmede açıklanacak oranı ve enflasyon farkını emeklilere de yansıtırsa zaten 7.500 TL. alanın maaşı 10 bine çıkar.

Memurlara sendikaların talep ettikleri oranı vermeyip diğer taleplerdende birşey çıkmayacağını açıkça söylemek yerine dikkatleri başka yöne çekip hedef saptırmaya çalışıyor....

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vasıfsız Kamu Mühendislerinin Cömert Maaş Talepleri2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakHükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım2024 ocak maaş zammıSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMemursen üyeleri..21 Ağustos kabine toplantısıEnflasyon farkı zam değildirÖğrencilere vergisiz cep telefonu

Sözlük

memurlar.netten mesaj almak 5 bel fıtığı 2 sude 13 Galatasaray 3 sözlükte beyin jimnastiği yapmak 1 acıtıcı gerçekler 38 dedikodu 2 ona küçük sürprizler yapın 2 Kendini zebani zanneden gençler. 5 nasılsın 2

Son Haberler

Altının kilogramı 1 milyon 716 bin liraya gerilediErzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyorBakan Yumaklı'dan toplu tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması talimatıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni atanan müftülere hitap ettiSağlık Bakanı Koca'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Editörün Seçimi

Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım