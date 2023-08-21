görevlendirme hakkinda

Merhaba arkadaslar okulumda ders saatim 15 saat. ihtiyaç halinde başka okulda görevlendirme almak istiyorum. Fakat bunun için nasıl başvuru yapacağım dyk gibi bi sistem mi var yoksa milli eğitime dilekçe mi vermem gerekiyor?

Merhaba arkadaslar okulumda ders saatim 15 saat. ihtiyaç halinde başka okulda görevlendirme almak istiyorum. Fakat bunun için nasıl başvuru yapacağım dyk gibi bi sistem mi var yoksa milli eğitime dilekçe mi vermem gerekiyor?