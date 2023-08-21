Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 16:18
görevlendirme hakkinda
Merhaba arkadaslar okulumda ders saatim 15 saat. ihtiyaç halinde başka okulda görevlendirme almak istiyorum. Fakat bunun için nasıl başvuru yapacağım dyk gibi bi sistem mi var yoksa milli eğitime dilekçe mi vermem gerekiyor?

Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 16:20

Okula yaz ver hocam, ama zaten sene başında müdür sorar sana istiyorum dersin


eS'e
Şef
21 Ağustos 2023 16:23
il ya da ilçe milli eğitime dilekçe veriyorsunuz hocam.. Aynı şeyi görevlendirme iptalleri içinde yapıyoruz.. Görevlendirmeleri il ya da ilçe mem yapıyor,okulunuzun pek etkisi olmuyor..

eS'e
Şef
21 Ağustos 2023 16:24
Mem atamaya vereceğiniz dilekçeyle görevlendirmelerde ilk sıraları alıyorsunuz

Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 16:28

Allah akıl fikir versin, siz nasıl hiyerarşi atlayıp ilçeye dilekçe veriyorsunuz ? Hocam öyle bir şey yapmayın, ceza alırsınız direkt ilçeye dilekçe verme hakkınız yok


eS'e
Şef
21 Ağustos 2023 16:33
Ben ilçede çalışıyorum,15 yıllık öğretmenlik hayatımın yarısında görevlendirme çalıştım maaş karşılığını dolduramıyorum diye. Hatta 3 okula bile gittiğim olmuştur.. İdaren görevlendirme mevzularında ancak senin saatini yüksek gösterebiliyor,o da çok dişli bir idareyse.. Yoksa iş sana ve mem atamaya düşüyor..
Pelinin, 23 dk. önce

Allah akıl fikir versin, siz nasıl hiyerarşi atlayıp ilçeye dilekçe veriyorsunuz ? Hocam öyle bir şey yapmayın, ceza alırsınız direkt ilçeye dilekçe verme hakkınız yok


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 16:34

Sonuç? Silsile mi atlasın yani? Kanuna göre ceza alabileceği bir şeyi mi öneriyorsunuz?

eS'e, 18 dk. önce
Ben ilçede çalışıyorum,15 yıllık öğretmenlik hayatımın yarısında görevlendirme çalıştım maaş karşılığını dolduramıyorum diye. Hatta 3 okula bile gittiğim olmuştur.. İdaren görevlendirme mevzularında ancak senin saatini yüksek gösterebiliyor,o da çok dişli bir idareyse.. Yoksa iş sana ve mem atamaya düşüyor..

eS'e
Şef
21 Ağustos 2023 16:35
Ceza alınabileceğini düşünmüyorum çünkü görevlendirme istediğimde de (saatim doluyor olmasına rağmen) görevlendirmelerimi iptal ettirmek istediğimde de hep mem atama ile iletişim halindeyiz.. İdarenin görevlendirmelerde pek etkisi olmuyor.. Pardon Allah kime akıl fikir veriyor? Bana mı sisteme mi?
Pelinin, 23 dk. önce

Allah akıl fikir versin, siz nasıl hiyerarşi atlayıp ilçeye dilekçe veriyorsunuz ? Hocam öyle bir şey yapmayın, ceza alırsınız direkt ilçeye dilekçe verme hakkınız yok


eS'e
Şef
21 Ağustos 2023 16:37
idareye söylediğinde de zaten idare mem'e yönlendirecek.. Kaldı ki idare bilmeden hareket etmiyor öğretmenler.. Yani bu bizimle alakalı değil sistemleri bu.. Malatya'dayım ve bu sene 3 okul çıkmıştı (çünkü adamını bulan gitmiyor) yine dilekçeyle 2'ye düşürdüm.. Bu sene kaç okul çıkar Allah bilir
Pelinin, 17 dk. önce

Sonuç? Silsile mi atlasın yani? Kanuna göre ceza alabileceği bir şeyi mi öneriyorsunuz?


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 16:37

Hocam ceza senin düşüncene göre değil kanunlara göre veriliyor. Atamayı zaten meb yapıyor, sen okuluna verirsin okul ilçeye gönderir, sen ilçe ile iletişimdesin diye bu dilekçeyi oraya verebileceğin anlamına gelmiyor

eS'e, 16 dk. önce
Ceza alınabileceğini düşünmüyorum çünkü görevlendirme istediğimde de (saatim doluyor olmasına rağmen) görevlendirmelerimi iptal ettirmek istediğimde de hep mem atama ile iletişim halindeyiz.. İdarenin görevlendirmelerde pek etkisi olmuyor.. Pardon Allah kime akıl fikir veriyor? Bana mı sisteme mi?

eS'e
Şef
21 Ağustos 2023 16:40
Okula sadece bilgilendirme yapılıyor,onlar da git atamaya dilekçe ver hocam diyorlar.. Ben yaşadığımı anlatıyorum ha ama başka il başka ilçe farklı bir yol izler onu bilemem.. O mem atama kapısını kendi kapım kadar ezberledim de..
Pelinin, 14 dk. önce

Hocam ceza senin düşüncene göre değil kanunlara göre veriliyor. Atamayı zaten meb yapıyor, sen okuluna verirsin okul ilçeye gönderir, sen ilçe ile iletişimdesin diye bu dilekçeyi oraya verebileceğin anlamına gelmiyor


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 16:41

Okulunuz yanlış yapıyor demek ki, siz her konuda sadece bir üst amirinize dilekçe verebilirsiniz, ilçeye göndermek onların görevidir

eS'e, 11 dk. önce
Okula sadece bilgilendirme yapılıyor,onlar da git atamaya dilekçe ver hocam diyorlar.. Ben yaşadığımı anlatıyorum ha ama başka il başka ilçe farklı bir yol izler onu bilemem.. O mem atama kapısını kendi kapım kadar ezberledim de..

eS'e
Şef
21 Ağustos 2023 16:45
Belki de..
Pelinin, 10 dk. önce

Okulunuz yanlış yapıyor demek ki, siz her konuda sadece bir üst amirinize dilekçe verebilirsiniz, ilçeye göndermek onların görevidir

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurumdyk'dan da tasarruf yapilmis, nasil buldunuz?Resim / Müzik / Beden Eğitimi Dyk Yok Yine.!!! İl emri gelir mi sizce?Yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorumEv sahibi de haklı, kiracı da haklıİdareci dyk açamıyor mu?2.il ici il dışı duyurusu bugün gelir Deprem Tazminatı Bilgilendirmesipromosyon

Sözlük

idal 15 memurlar.netten mesaj almak 5 yetmişlik hırsız dede 1 nurullah genç 1 Telefonu yüzüne kapatmak 3 gaddar 3 burçin 1 şu anda dinlenen türkü 2 yozgat 2 Bi molada yaşanan kaos 1

Son Haberler

Altının kilogramı 1 milyon 716 bin liraya gerilediErzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyorBakan Yumaklı'dan toplu tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması talimatıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni atanan müftülere hitap ettiSağlık Bakanı Koca'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Editörün Seçimi

Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım