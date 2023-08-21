Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ağustos 2023 16:57
deprem tazminatı
merhabalar kolay gelsin arkadaşlar deprem bölgelerine ödenmekte olan AFAD tazminatı Ağustos ayı içerisinde yatacak mı temmuz ayına ait olarak bilgisi olan ya da yatan il var mı

Carsambalı55
Aday Memur
21 Ağustos 2023 17:24

Yatıp yatmaması hala muallak.....düzce kadrosunda ki arkadaşıma 1 ay önce yattı..kastamonu yatirmad


Afes89
Memur
21 Ağustos 2023 17:55
geçen bulunduğum ilin afadını aradım ödemek istedik gelince yatırcaz dedi
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