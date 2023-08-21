deprem tazminatı

merhabalar kolay gelsin arkadaşlar deprem bölgelerine ödenmekte olan AFAD tazminatı Ağustos ayı içerisinde yatacak mı temmuz ayına ait olarak bilgisi olan ya da yatan il var mı

merhabalar kolay gelsin arkadaşlar deprem bölgelerine ödenmekte olan AFAD tazminatı Ağustos ayı içerisinde yatacak mı temmuz ayına ait olarak bilgisi olan ya da yatan il var mı