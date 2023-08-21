Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 17:04
Ak Partili Hamza Dağ'ın başörtüsü açıklamasi

Arkadaşlar;Bu konu ne alaka diyebilirsiniz ancak Ak parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ;Meclis açıldığında ilk olarak başörtüsü ve aile birliği meselesine yoğunlaşacak dedi.

Buradan benim çıkardığım sonuç şudur;20 yıldır sorun olmayan başörtüsü tekrar sahaya çıkacağına göre o zaman Ekonomi bitik, yaklaşan yerel seçimler öncesi milletin yerli ve milli duyguları dışında başka tutunacak dal yok demek istiyor.

Yani ne memur nede emeklisi nede ağırlaşan ekonomik tablo birinci gündem olmayacağına göre,toplu sözleşme, görüşme,yan kollar-ön kollar filan hepsi göz yanılması.

Bir tek yaşadığımız stres gerçek


Memuristan89
Şef
21 Ağustos 2023 17:14

Saçma sapan bir paylaşım. Daha dün Kocaeli de laik olduğunu iddia eden bir kokona sırf tesettüründen dolayı yine kin küsüyordu. Ağzından lağım akıyordu. Bunlara karşı bir tedbir alınması şart. Aksi takdirde başörtüsü karşıtlığı daha da ilerlemeye devam edecek


FoRNoX
Müsteşar Yardımcısı
21 Ağustos 2023 17:26

Başlıkta mi, meclis gündeminde mi sorun var?

Münferit olaylar şikayet edilir gereken yapılır. 30 yıldır mecliste sürekli gündeme gelmesi algi operasyonudur, arkadaş onu ifade etmiş.

Ülkemizde herkes dininin gereğini özgürce yapabilmeli.

Memuristan89, 2 saat önce

Saçma sapan bir paylaşım. Daha dün Kocaeli de laik olduğunu iddia eden bir kokona sırf tesettüründen dolayı yine kin küsüyordu. Ağzından lağım akıyordu. Bunlara karşı bir tedbir alınması şart. Aksi takdirde başörtüsü karşıtlığı daha da ilerlemeye devam edecek


KriptoTürk
Aday Memur
21 Ağustos 2023 17:45

O haberin altına da seçime kadar böyle olayların artacağını meselenin başörtüsü olmadığını, hedef saptirildigini yazmıştım.Benim yedi sülalem başörtülü.Derdimiz o değil üstad.

Memuristan89, 2 saat önce

Saçma sapan bir paylaşım. Daha dün Kocaeli de laik olduğunu iddia eden bir kokona sırf tesettüründen dolayı yine kin küsüyordu. Ağzından lağım akıyordu. Bunlara karşı bir tedbir alınması şart. Aksi takdirde başörtüsü karşıtlığı daha da ilerlemeye devam edecek


Memuristan89
Şef
21 Ağustos 2023 18:07

Bu mesele münferit olmaktan çıkmıştır. Hangi birisini şikayet edeceksin hafta da bir defa bir tane yelloz ya otobüste ya sokakta başörtülü birisine köpek gibi saldırıyor. Bu kuduzlara karşı mecliste bir çözüm bulunmalı. Münferit şikayetler fayda etmiyor anlıyor musun? Evet bu ülkede herkes dinini özgürce yaşayabilmeli ama görüldüğü üzere sözde yüzde 99 u Müslüman olan ülkemizde başörtüsü takanlar hala hakarete maruz kalıyor. Bireysel şikayetler fayda etmiyor

FoRNoX, 1 saat önce

Başlıkta mi, meclis gündeminde mi sorun var?

Münferit olaylar şikayet edilir gereken yapılır. 30 yıldır mecliste sürekli gündeme gelmesi algi operasyonudur, arkadaş onu ifade etmiş.

Ülkemizde herkes dininin gereğini özgürce yapabilmeli.


FoRNoX
Müsteşar Yardımcısı
21 Ağustos 2023 18:22

Abartıyorsun arkadaşım, benim yaşadığım kent Ankara, başörtüsü sorunu hiç görmedim. Hatta hastanelere gözleri bile görünmeden muayene olmaya gelenler var, içinde erkek mi kadın mi var belli degil. Ülkemiz bu kadar özgür bir ülke.

Bir kaç densiz terbiyesiz bu özgürlüğe mudahele ediyor diye abartmanın, insanları ayrıştirmanin gereği yok. Bunun tam tersi de yaşanıyor.

Konu başlığında gündem konuları belli iken, nedenbu konu pişirilip ortaya konuyor arkadaş onu ifade etmiş ama sen soyasi algıya biraz yenik düşmüşsün. :)

Memuristan89, 44 dk. önce

Bu mesele münferit olmaktan çıkmıştır. Hangi birisini şikayet edeceksin hafta da bir defa bir tane yelloz ya otobüste ya sokakta başörtülü birisine köpek gibi saldırıyor. Bu kuduzlara karşı mecliste bir çözüm bulunmalı. Münferit şikayetler fayda etmiyor anlıyor musun? Evet bu ülkede herkes dinini özgürce yaşayabilmeli ama görüldüğü üzere sözde yüzde 99 u Müslüman olan ülkemizde başörtüsü takanlar hala hakarete maruz kalıyor. Bireysel şikayetler fayda etmiyor


FoRNoX
Müsteşar Yardımcısı
21 Ağustos 2023 18:29

Bu arada ülkemizin %99'nün müslüman olduğu tartışılır. Sanki %10 falan gibi. Istersen günlük yaşantında gözlemle. Pazardan alışveriş yap, hile yapıyorsa müslüman hile yapmaz. Otobüse bin 60'lim 70'lik ihtiyarların bazıları genç kızlara sapik sapik bakıyorsa müslüman sapik olamaz. Ne bileyim kiracılara falan sor, fırsatçı marketlere bak. Siyasetçilere bak, kısaca bu yazıyı okuyan herkes kendine baksın, %99 çıkmaz.

Memuristan89, 44 dk. önce

Bu mesele münferit olmaktan çıkmıştır. Hangi birisini şikayet edeceksin hafta da bir defa bir tane yelloz ya otobüste ya sokakta başörtülü birisine köpek gibi saldırıyor. Bu kuduzlara karşı mecliste bir çözüm bulunmalı. Münferit şikayetler fayda etmiyor anlıyor musun? Evet bu ülkede herkes dinini özgürce yaşayabilmeli ama görüldüğü üzere sözde yüzde 99 u Müslüman olan ülkemizde başörtüsü takanlar hala hakarete maruz kalıyor. Bireysel şikayetler fayda etmiyor

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