Ak Partili Hamza Dağ'ın başörtüsü açıklamasi

Abartıyorsun arkadaşım, benim yaşadığım kent Ankara, başörtüsü sorunu hiç görmedim. Hatta hastanelere gözleri bile görünmeden muayene olmaya gelenler var, içinde erkek mi kadın mi var belli degil. Ülkemiz bu kadar özgür bir ülke.

Bir kaç densiz terbiyesiz bu özgürlüğe mudahele ediyor diye abartmanın, insanları ayrıştirmanin gereği yok. Bunun tam tersi de yaşanıyor.

Konu başlığında gündem konuları belli iken, nedenbu konu pişirilip ortaya konuyor arkadaş onu ifade etmiş ama sen soyasi algıya biraz yenik düşmüşsün. :)